وفاة طفلين في التقلبات الجوية بالجزائر

أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر اليوم الخميس، عن وفاة طفلين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة من البلاد في الساعات الماضية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها أنّ الضحيتين هما طفل عمره 9 سنوات ببلدة خميستي في ولاية تيبازة، القريبة من العاصمة الجزائرية، توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته في انهيار جدار الملعب الجواري، وفتاة في السابعة كانت مفقودة وجرى انتشال جثمانها بواد مشتة في ضاحية البسباسة ببلدة بوحشانة التابعة لولاية قالمة شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة أنّه جرى تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق العمومية، لا سيما الهياكل التربوية.

وكانت الفرق المتخصصة لجهاز الدفاع المدني، أجْلت 27 من الرعايا الأفارقة بعدما حاصرتهم مياه واد سيبوس في ولاية قالمة، إثر ارتفاع منسوب مياهه، ويتعلق الأمر بـ 9 نساء و5 رجال و13 طفلاً ورضيع واحد.

وقامت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم، بتشكيل خلية مركزية على خلفية هذه التقلبات الجوية.