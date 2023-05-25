مرتضى منصور يشن هجوماً جديداً على الأحمر بسبب تتويج يد الزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه ليس من العدل تحميل نجله أحمد مرتضى، المشرف على ألعاب الصالات بالنادي، مسؤولية أي إخفاق، في حين لا يتم ذكره حال النجاحات.

وكان فريق اليد قد حقق بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بتغلبه على الأهلي بالمباراة النهائية التي أقيمت على صالة الأخيرة، فيما كان النجم أحمد الأحمر، أحد البارزين في مشاهد تتويج الأبيض، ونال إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن مرتضى – الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، تم تنفيذه مؤخرا من جانب إدارة الزمالك – يرى أنه من غير الإنصاف أن ينسب الفضل في فوز الزمالك باللقب الأفريقي لـ "عبقرية" أحمد الأحمر، بينما يُلام دائماً أحمد مرتضى في حالات الفشل.

وواصل رئيس الزمالك انتقاده للأحمر حيث قال: "في لاعب سلم الكاس للجمهور.. ده عيب.. لو مش عاجبك سيب النادي وإمشي".

وعقد مرتضى مؤتمرا صحفياً بمقر النادي مساء اليوم الخميس للحديث عن العديد من الأمور التي تخلص القلعة البيضاء.