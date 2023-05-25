يستعد مغني الراب ويجز، لإقامة حفل بمنطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو المقبل، ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تصدرت قوائم الاستماع خلال الفترة الماضية.

وأكد منظمو الحفل، أن الحفل سيتوفر له إعداد مثالي، من مسرح متطور مصمم لتوفير صوت وتجربة مختلفة للجمهور، حتى تكون الحفلة ليلة لا تنسى لمحبي موسيقى الراب التي يقدمها ويجز بأسلوبه وكلماته المختلفة، بعد أن وضع نفسه كـأيقونة بارزة في ساحة الراب المصري.

يذكر أن نقابة الموسيقيين، كشفت عن أن "ويجز" مطالب بدفع مبلغ 200 ألف جنيه لاستصدار تصريح الغناء، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه لتجديد التصريح، وذلك قبل أن يحيي حفلات في مصر، وفي حال عدم تسوية الأمر وعدم تجديد ويجز للتصريح، سيلتزم بسداد 20% من العقد المُبرم مع الشركة الراعية للحفل.

يذكر أن ويجز من المقرر أن يحيي حفلا آخرا إلى جانب فريق «كايروكي» في المنارة يوم 28 يوليو المقبل.