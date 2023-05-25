مجلس الوزراء يقرر سحب الجنسية المصرية من 11 فلسطينيا اكتسبوها بالغش

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 4 قرارات بسحب الجنسية المصرية من مجموعة من المواطنين مواليد فلسطين والإمارات، لاكتشاف اكتسابهم لها بناء على الغش وأقوال كاذبة.

وينص القرار الأول على سحب الجنسية المصرية من يوسف خالد إبراهيم العبادلة، مواليد فلسطين بتاريخ 1960/3/1؛ لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

وتضمن القرار الثاني سحب الجنسية المصرية من فتحي خالد إبراهيم العبادلة - من

مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، وذلك لذات السبب المتمثل في اكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

فيما سحب القرار الثالث الجنسية المصرية من مواطن وأبنائه الثلاث، حيث نص على سحب الجنسية المصرية من عبد الله خالد إبراهيم عبد الله - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله (زهوة - مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24)، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

وتضمن القرار الرابع سحب الجنسية المصرية من أحمد عبد مصطفى السيقلى - من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/22 فلسطيني الأصل، وأنجاله محمود - مواليد الإمارات بتاريخ 1997/11/6، محمد - مواليد الإمارات بتاريخ 1999/8/24، رهف مواليد الإمارات بتاريخ 2000/12/10، مصعب - مواليد فلسطين بتاريخ 2005/6/21، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

وصدرت القرارات جميعها بناء على ما عرضه وزير الداخلية.