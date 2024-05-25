تنشيط السياحة: إعداد دراسة تسويقية مع بيت خبرة دولي لترويج مشروع التجلي الأعظم

علق عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإحياء مسار بني إسرائيل وتنظيم رحلات سياحية به ضمن مشروع التجلي الأعظم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON» مساء الجمعة، إن موقع التجلي الأعظم في سانت كاترين وقصة خروج بني إسرائيل، تعد «أشهر قصة في التاريخ على الإطلاق، سواء في التاريخ الديني أو المكتوب».

وأوضح أن كلمة «الخروج» ترتبط فقط بحادث خروج بني إسرائيل من مصر، مضيفا أن منطقة سانت كاترين لها بعد ديني عند اليهود والمسيحيين والمسلمين، لا سيما أنها تتمتع بطبيعة متفردة جبلية تضم مقومات الحياة البدوية منذ آلاف السنين.

وأشار إلى وجود أعشاب طبية في هذه المنطقة لها استخدامات علاجية كثيرة، موضحا أن هذه الأعشاب لا تنمو إلا في هذا المكان.

وذكر أن قصة التجلي والمكان التي حدثت هناك تتيح تجربة روحانية فريدة للزائرين، لافتا إلى انتهاء الهيئة من إعداد دراسة تسويقية مع أحد بيوت الخبرة الدولية في مجال ترويج المقاصد السياحية.

وبين «القاضي» أن الهيئة ستقوم بـ الترويج لقصة التجلي من خلال أدوات كثيرة، مثل الحملات الإعلانية والأفلام التسجيلية باللغات المختلفة، وحملات العلاقات العامة، وأنشطة لشركات السياحة للتعريف بهذه الوجهة السياحية.