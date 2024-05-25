رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: لا يمكننا تحقيق النصر بغزة ولا تدمير حماس

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف "الحرب المتعثرة" في غزة، مؤكدا أنه لا فرصة "لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006 ـ 2009.

وقال أولمرت: "يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين"، معتبراً أن القتال في غزة "لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته".

ورغم قرار محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا، أمس، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح فورا، والحفاظ على فتح معبر رفح.