أعلن نادي تيخوانا المكسيكي، اليوم السبت، تعيين الكولومبي خوان أوسوريو مدربًا جديدًا للفريق، بداية من بطولة «أبيرتورا 2024».

وأفاد النادي المكسيكي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن نادي تيخوانا عن وصول المدرب خوان كارلوس أوسوريو أربالايز، الذي سيقود الفريق رسميًا بداية من بطولة».

وكان أوسوريو قد رحل عن تدريب فريق الزمالك في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري البرازيلي مع فريق أتلتيكو باراناينسي استمرت لمدة 3 أشهر فقط.

وسبق أن خاض أوسوريو تجربتين في المكسيك من قبل، وكانت الأخيرة مع منتخب المكسيك في كأس العالم 2018 بروسيا.