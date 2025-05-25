 ضبط سائق توكتوك و3 طلاب سمح لهم بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها بالبحيرة - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 3:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط سائق توكتوك و3 طلاب سمح لهم بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها بالبحيرة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 2:59 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 2:59 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على سائق "توك توك" و3 طلاب بتهمة الجلوس سمح لهم بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها بأحد الطرق بالبحيرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على حساب بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد مركبة "توك توك" بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة " التوك توك - بدون لوحات معدنية" وقائدها "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص" وبصحبته 3 طلاب، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد اللهو والمزاح .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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