الأمم المتحدة: أفريقيا تتحول بسرعة لمركز قوة في الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي

- جوتيريش: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تبشر ببداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إن أفريقيا قارة موطن لأكثر سكان العالم شبابا، مضيفاً أنها قارة تتحول بسرعة كبيرة إلى مركز قوة في مجال الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.

وأضاف جوتيريش، في رسالة بمناسبة يوم أفريقيا: نحتفل في يوم أفريقيا بقارة غنية بتراثها وتنوعها النابض بالحياة ومساهماتها المتميزة في مجتمعنا العالمي.

ودعا الأمين العام إلى تطبيق عدالة تعويضية ترتكز على المساءلة والمصالحة والإنصاف.

وذكر أن ميثاق المستقبل، الذي اعتُمد في سبتمبر، يحث على زيادة التمثيل الأفريقي لا سيما في مجلس الأمن وإجراء إصلاحات في النظام المالي الدولي لدعم البلدان الأفريقية بالتمويل والتدابير الرامية إلى تخفيف عبء الديون.

وتابع جوتيريش: كما يتوخى الميثاق، من خلال التعاهد الرقمي العالمي، سد الفجوة الرقمية والنهوض بالاستخدام المسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن أفريقيا تبرز باعتبارها قدوة يُحتذى بها، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تبشر ببداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي، يفتح الأبواب أمام إيجاد فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار.

كما شدد الأمين العام على ضرورة دعم جهود أفريقيا الرامية إلى توسيع قطاع الطاقة النظيفة، والعمل على ضمان استفادة الأفارقة، في المقام الأول، من المعادن التي تؤدي دورا حاسما في ثورة الطاقة المتجددة.

ومضى الأمين العام للأمم المتحدة يقول: سنواصل دائما دعم أفريقيا في مساعيها لإسكات البنادق والتصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان للجميع.

ودعا أيضًا لبناء مستقبل مستدام لشعوب أفريقيا، يقوم على أساس السلام والكرامة وإتاحة الفرص للجميع.