توتر أمني واحتجاجات في بلدة ترحين بريف حلب عقب حملة لإزالة الحراقات النفطية

شهدت بلدة ترحين في ريف حلب حالة من التوتر الأمني إثر اندلاع احتجاجات بين أصحاب “الحراقات” النفطية والقوى الأمنية على خلفية حملة لإزالة الحراقات البدائية المنتشرة في المنطقة.





وأفادت مصادر محلية بأن الاحتجاجات تطورت إلى تراشق بالحجارة بين المحتجين والعناصر الأمنية، قبل أن يتم إطلاق النار لتفريق التجمعات، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف أصحاب الحراقات، دون ورود حصيلة دقيقة لعدد المصابين حتى الآن.

وبحسب المعلومات المتداولة، شهدت المنطقة استنفارا أمنيا واسعا، وسط أنباء عن توجه أرتال وتعزيزات إضافية لمؤازرة القوات المنتشرة في البلدة واحتواء حالة التوتر.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول قرارات إزالة الحراقات النفطية، التي يعتمد عليها عدد كبير من السكان كمصدر دخل رئيسي، في مقابل تحذيرات متكررة من مخاطرها البيئية والصحية.