في تقرير لها، رصدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أبرز التصريحات والأنباء حول بنود وتفاصيل الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة.



ماذا يتضمن الاتفاق؟

لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بالكامل، لكن في الولايات المتحدة يقولون إنه يتضمن، من بين أمور أخرى، التزاما مبدئيا إيرانيا بإعادة فتح مضيق هرمز فور بدئه - ولاحقا أيضا التخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي سيتم بها إجلاء مخزون اليورانيوم - وكذلك المكان الذي سينقل إليه - لا تزال خاضعة للمفاوضات، كما هو الحال بالنسبة لمده تجميد تخصيب اليورانيوم مستقبلا من جانب إيران.

ويقولون في الولايات المتحدة إن تخفيف العقوبات، وكذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لن يحدثا إلا إذا أُعيد فتح مضيق هرمز بالفعل - وأوفت إيران بالتزاماتها بالتفاوض على فرض قيود على برنامجها النووي. وفي مثل هذه الحالة، ستتمكن إيران من بيع النفط وإنعاش اقتصادها.



وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن "المبلغ المحدد بالدولار الذي ستحصل عليه إيران كجزء من الصفقة لا يزال قيد المناقشة".

وأفادت شبكة CBS بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد أساسا رؤية التزام إيراني كبير بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم. ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة، فإن الفرق بين التزام لمدة 20 أو 30 عاما هو "بلا معنى"، والسؤال الأكثر أهمية هو آلية الإنفاذ.

وبحسب قوله، فإن الصفقة الحالية ستذهب "إلى أبعد" من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى معين. ويحاول الرئيس ترامب ربط الاتفاق مع إيران أيضا بانضمام دول عربية أخرى إلى اتفاقيات أبراهام، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تطرق رسمي لذلك من إسرائيل أو أي دولة أخرى قد توقع معها على التطبيع.

وقال السناتور ليندسي غراهام، الذي قدم بالفعل بعض التوقعات المشكوك فيها في خلفية الحرب، ما مفاده عمليا إن ترامب "يطالب" بذلك من السعودية وقطر وباكستان، ووصف ذلك بأنه "مقترح عبقري" من الرئيس. ولكن كما ذكر، لم يتضح بعد مدى موثوقية هذا الادعاء.

وفي الولايات المتحدة، على أي حال، يقولون إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على ما يبدو مبدئيا على تفاصيل الخطة، التي تتضمن في نهاية المطاف أيضا إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران، ويؤكدون أن إيران تبدو الآن "أكثر استعداداً للمساومة مما كانت عليه قبل بدء الحرب".

كم من الوقت سيمر حتى الوصول إلى اتفاق نهائي؟

من المفترض أن يستمر الاتفاق الحالي لمدة 60 يوما. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في "محادثات جادة للغاية" خلال هذه الأيام بشأن برنامج إيران النووي إذا فُتح مضيق هرمز، وأضاف أنه "لا يمكن القيام بأي شيء نووي في غضون 72 ساعة على منديل ورق".

وبحسب قوله، فإن "المضيق يجب أن يُفتح فورا، وعندها سندخل بموجب معايير متفق عليها في محادثات جادة للغاية حول التخصيب، وحول اليورانيوم المخصب، وحول التزام إيراني بأنه لن يكون لديها سلاح نووي أبدا".



وأشار إلى أن "هذا لا يمكن أن يستغرق سنوات، ولكنه سيستغرق بعض الوقت لمعالجة هذه القضايا الفنية". إلى جانب ذلك، لمّح روبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تجدد تهديداتها بمهاجمة إيران إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج في غضون شهرين. "في نهاية المطاف، يجب أن يقدم النهج ما نريد منه أن يقدمه. وإذا لم يحدث ذلك - فإن الرئيس لديه كل الخيارات المتاحة أمامه في الـ 60 يوما التي سيحصل عليها".

وصرح ترامب علنا بأنه أصدر توجيهات لرجاله بـ "عدم الاستعجال". وكتب على منصة "Truth Social" التي يملكها: "إذا أبرمت صفقة مع إيران، فستكون صفقة جيدة ولائقة، لا مثل تلك التي أبرمها أوباما، الذي أعطى إيران كميات هائلة من النقد، وطريقا واضحا ومفتوحاً للأسلحة النووية. صفقتنا هي العكس تماماً، لكن لم يرها أحد أو يعرف ما هي. إنها لم تنتهِ بعد حتى في المفاوضات الكاملة. لذا لا تستمعوا للفاشلين، الذين ينتقدون شيئاً لا يعرفون عنه شيئاً. وعلى عكس أولئك الذين سبقوني والذين كان ينبغي عليهم حل هذه المشكلة منذ سنوات عديدة، أنا لا أبرم صفقات سيئة!"

ماذا عن أهداف الحرب؟

وفق "يديعوت أحرونوت": الاتفاق، في حال توقيعه، قد يحقق واحداً منها فقط - وهو تفكيك برنامج إيران النووي - وحتى هذا سيكون بشكل مؤقت فقط وغير مضمون. أما الأهداف الأخرى للحرب، مثل إسقاط النظام أو تقييد الصواريخ الباليستية، فلن تتحقق على الأرجح. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل إيران على مليارات عديدة ستنعش اقتصادها، وتتيح لها "دعم الجماعات الموالية" لها بشكل أكبر.

ماذا يقولون في الجيش الإسرائيلي؟

وجهوا في الجيش انتقادات للاتفاق المتبلور، وحذر مسؤولون أمنيون من أنه قد يكون عودة إلى سياسة "شراء الهدوء على حساب تهديد طويل الأمد". وقال مسؤول أمني للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يرى أن الإنجازات العسكرية التي تحققت ضد إيران وحزب الله في الفترة الأخيرة تخلق فرصة استراتيجية نادرة، ولا يجب السماح لطهران بالخروج من الأزمة وهي أكثر قوة.

هل ستنتهي أزمة الطاقة بذلك؟

التوقعات تشير إلى أنه، على الأقل في المدى الزمني القريب، لن تعود أسعار النفط والغاز إلى ما كانت عليه، فحتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز حقا، فإن الأمر سيستغرق وقتا لفك الاختناق الذي نشأ فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من منشآت الطاقة طوال الحرب، وسيستغرق الأمر وقتا لإصلاحها واستئناف الإنتاج فيها. ولم ينخفض سعر النفط الخام عن 94 دولارا للبرميل منذ منتصف مارس، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند ما يزيد قليلا عن 100 دولار للبرميل. ونظرا لتوقع توقيع اتفاق، فمن المحتمل أن نشهد انخفاضا في الأسعار، لكن المحللين في JPMorgan، الذين يتوقعون فتح المضيق قرابة بداية يونيو، يقدرون أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط 97 دولارا للبرميل طوال بقية العام.

ماذا يعني هذا بالنسبة للبنان؟

يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لن يكبل يدي إسرائيل عن العمل ضد "حزب الله" في لبنان، إلا أنه في الواقع تسري على الجيش الإسرائيلي قيود بالفعل الآن - ومعظم الوقت يمتنع عن القصف الجوي في عمق لبنان، باستثناء مرة واحدة تمت فيها تصفية قائد قوة الرضوان. وفي المقابل، يواصل عناصر حزب الله إطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية نحو القوات، وهي مشكلة لم يتم العثور لها على حل ملائم بعد.

في غضون ذلك، يبدو أنه على عكس رغبة الجيش، ستواصل إسرائيل المسار السياسي المتمثل في محادثات علنية ومباشرة مع لبنان، على الرغم من أنه حتى الآن لا يبدو أنها ستؤدي إلى انفراجة في حل مشكلة الوجود المسلح الكبير لحزب الله في البلاد.