طائرة نقل أمريكية من طراز C-17 تطلق إشارة استغاثة في أجواء التشيك

أفاد مصدر في أوساط مراقبة الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي، بأن طائرة نقل أمريكية من طراز بوينغ C-17A Globemaster III أطلقت إشارة استغاثة أثناء تحليقها في سماء التشيك.



وقال المصدر: "الطائرة أقلعت من رومانيا، وأثناء وجودها في المجال الجوي التشيكي، أطلقت إشارة استغاثة"، وأضاف أن الطائرة، التي تعمل منذ حوالي 20 عاما، تتجه حاليا نحو ألمانيا، دون أن يخفض ارتفاع طيرانها الذي لا يزال ثابتا عند حوالي 10.3 كيلومتر. ووفقا للمصدر، فمن المرجح أن تستقبلها قاعدة "رامشتاين" الجوية للهبوط.

كما أشار المصدر إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام من حادثة مماثلة، حيث كانت طائرة نقل أمريكية أخرى من طراز بوينغ C-135 Stratotanker قد أطلقت إشارة استغاثة في منطقة الخليج العربي في 5 مايو الجاري، وتم هبوطها بشكل طبيعي في النهاية.

يُذكر أن طائرة C-17 Globemaster III هي طائرة نقل عسكرية ثقيلة تُستخدم لنقل القوات والبضائع، وتتميز بقدرتها على العمل في المطارات القصيرة وغير المعبدة. وقد دخلت الخدمة في القوات الجوية الأمريكية منذ يناير 1995 .

حتى إعداد هذا التقرير، لم تعلن السلطات التشيكية أو القوات الجوية الأمريكية عن تفاصيل إضافية حول سبب إطلاق الطائرة لإشارة الاستغاثة.