ثلاثة وزراء سعوديين يشاركون في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي

أعلنت وثيقة صادرة عن اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن ثلاثة وزراء من السعودية سيشاركون في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو.



وأوضحت الوثيقة أن كبار المشاركين في الوفد السعودي يشملون وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الصناعة بندر الخريف، ووزير الاستثمار فهد السيف.



كما سيشارك من الجانب السعودي كل من رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية سلطان المسلم.

ووفقاً لبرنامج المشاركة السعودية، فقد جرى تخصيص يوم افتتاح المنتدى لانعقاد مجلس الأعمال السعودي الروسي، على أن يعقد في اليوم التالي لقاء بين وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

يذكر أن المملكة العربية السعودية هذا العام تمثل الدولة ضيف الشرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية في عام 2025 نحو 3.3 مليار دولار، حيث شكلت الصادرات الروسية إلى المملكة 98% من هذه القيمة.

كما ارتفعت الاستثمارات الروسية في المملكة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 332 مليون ريال سنويا (ما يعلدل أكثر من 92 مليون دولار).