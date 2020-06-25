الإمارات ترفع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم إلى 60%

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، رفع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم إلى 60% من إجمالي السعة الاستيعابية للمنشأة، بعد أن كانت 30%.



وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها رفعت نسبة دخول منشآت التسوق والمطاعم، بشرط مراعاة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.



واشترط القرار ألا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة على أربعة أشخاص، ومراعاة الاحتفاظ بالمسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين بين الطاولات وإلغاء أماكن الانتظار، بالإضافة إلى استخدام أدوات الطعام كالأطباق والملاعق وغيرها لمرة واحدة، واستخدام الكمامات والقفازات واستبدالها باستمرار، مع أهمية التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشترطات والتعليمات الخاصة بإجراءات التعقيم المستمرة.



وذكرت وزارة الصحة والهيئة، إدارة الطوارئ أنه سيتم السماح للأطفال دون 12 عاماً والأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم في كافة إمارات الدولة.



وكانت الإمارات قد بدأت مع بداية الشهر الجاري إعادة الموظفين الى مكاتبهم تدريجيا مع فتح الأسواق ومراكز التسوق، فيما قررت مساء أمس الأربعاء إلغاء الحظر المفروض على حركة المشاة والمركبات.