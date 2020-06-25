وزير خارجية ألمانيا ومفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناشدان المجتمع الدولي دعم السودان

ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل المجتمع الدولي دعم السودان.

وكتب كلاهما في مقال لشبكة التحرير الصحفي لألمانيا في عددها الصادر اليوم الخميس فيما يتعلق بالمسار الجديد نحو إحلال الديمقراطية بالسودان: "الأشخاص في السودان لديهم حاليا فرصة تاريحية لتحقيق السلام والديمقراطية والانتعاش الاقتصادي".

وتابع الدبلوماسيان رفيعا المستوى: "وجود سودان ديمقراطي يظل الضمان الأفضل لتحقيق الاستقرار طويل المدى للبلاد وللمنطقة بأكملها".

وجاء هذا التقرير بمناسبة مؤتمر المانحين الافتراضي الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا والسوداناليوم الخميس.

وأضاف ماس وبوريل: "هدفنا هو جمع ما يكفي من الأموال كي يتسنى إطلاق برنامج اجتماعي من قبل البنك الدولي والحكومة السودانية، يقدم المساعدة لأسر سودانية محتاجة".

وتابع السياسيان البارزان أنه سيتم العمل من أجل فتح صندوق النقد الدولي الطريق أمام السودان من أجل تخفيف عبء الديون، وأوضحا أنه في مقابل الدعم، تلتزم الحكومة السودانية بالقيام بـ "إصلاحات اقتصادية وسياسية شجاعة".

يشار إلى أن السودان يمر حاليا بعملية انتقال صعبة نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.