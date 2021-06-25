بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الأوقاف

بدأت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فى عقد سلسلة دوارة تدريبية متتابعة فى هذه المجالات، بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمد ابو حسني خشبة، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

جاء ذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام.

ويهدف البروتوكول في تحقيق الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.