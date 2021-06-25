مقتل 3 وجرح 5 في حادث طعن بفورتسبورج الألمانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في حادث طعن بسكين وقع اليوم الجمعة في فورتسبورج بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.



ولم تعرف خلفية الهجوم حتى الآن.



وقامت الشرطة بتطويق جزء كبير من منطقة الحادث بعد ظهر اليوم.



وأضافت الشرطة أن المشتبه به تم التغلب عليه واعتقاله.



وكانت الشرطة اضطرت لإطلاق النار في البداية كما قالت في بيان لها ولم يذكر حتى الآن إن كان الرجل أصيب بجروح أم لا.



وقال متحدث باسم الشرطة: "ليس لدينا دليل على وجود جناة آخرين"، وأضاف أن الخطر على السكان لم يعد موجودا.



وقالت الشرطة إنها أبلغت بالحادث في الخامسة مساء.



وتوجه وزير داخلية بافاريا يوآخيم هيرمان إلى فورتسبورج بعد حادث الهجوم بالسكين الذي وقع في مركزها.



وقال متحدث باسم الوزير إنه سيحصل على فكرة بشأن مسرح الجريمة، ومن المتوقع أن يعلق هيرمان أيضا على الحادث في المساء بعد اطلاعه على واقع الحال.



دعت الشرطة إلى ضبط النفس على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت المواطنين بعدم نشر الصور أو المقاطع المصورة احتراما لخصوصية الضحايا.



منذ ما يقرب من خمس سنوات، وتحديدا في 18 يوليو 2016 أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم على قطار بالقرب من فورتسبورج.



كان لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما هاجم المسافرين في قطار إقليمي متوجه إلى فورتسبورج باستخدام بلطة وسكين.



تمكن الشاب وقتها من الهرب مشيا على الأقدام ثم هاجم امرأة تمشي ما اضطر الشرطة لإطلاق النار عليه في النهاية.