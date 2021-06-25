قال صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه، وذلك في معرض تعليقه على تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لحث الأطراف "مصر والسودان وإثيوبيا" للوصول إلى تسوية تفاوضية واتفاق سلمي كامل، دون الذهاب إلى أي حل آخر.

وأشار إلى أن أزمة سد النهضة من الملفات الرئيسية على المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، مجددًا التأكيد على أن واشنطن تشجع الأطراف لاستئناف الحوار المثمرر والجلوس على الطاولة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وشدد على أن بلاده تدعم الحق المصري في المياه، لافتًا إلى تنسيق في هذا الإطار يجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، وأيضًا وزيري خارجيتي البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن.

يُشار إلى أن ياسر عباس وزير الري السوداني، كان قد أعلن مساء الخميس، أن الاتحاد الإفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة، وذلك في أحدث المواقف الدبلوماسية بشأن أزمة السد الإثيوبي.

وقال الوزير السوداني إن اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة مثار دهشة للخرطوم، مؤكدًا أن بلاده خاطبت مجلس الأمن بشأن عدة مطالب منها تحويل مبادرة الاتحاد الإفريقي إلى وساطة دولية يقودها الاتحاد.

