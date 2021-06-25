 كافاني: الفوز على بوليفيا مستحق - بوابة الشروق
الجمعة 25 يونيو 2021 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

كافاني: الفوز على بوليفيا مستحق

وكالات
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 12:58 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 12:58 م

قال المهاجم المخضرم إدينسون كافاني، إن أوروجواي حققت فوزًا عادلًا بهدفين دون رد أمام بوليفيا، في منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا.

وأضاف كافاني في تصريحات بعد المباراة "أعتقد أننا فائزون بشكل عادل، نأمل أن نستمر على هذا النحو".

واعتبر المهاجم الذي سجل هدفًا ضد بوليفيا، أن أحد أسباب الفوز هو محاولة "التحسن أكثر فأكثر".

وتابع "أعتقد أنه منذ الدقيقة الأولى، خرجنا بهذه النية وشيئا فشيئا كنا نفعل ذلك".

وحقق المنتخب بقيادة أوسكار واشنطن تاباريز، فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا على حساب بوليفيا.

وحصد منتخب أوروجواي، 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثالث.

في المقابل، تعرض المنتخب البوليفي للهزيمة الثالثة على التوالي، ليظل بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك