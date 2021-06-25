إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص والكبسولات المخدرة بمطار شرم الشيخ الدولي

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم الجمعة، محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (1279) لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم ( 182) لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم ( 2079) لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 .

جاء لك خلال اشتباه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، قادم من باريس ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ، بعد أن لاحظ ارتباكه الشديد خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم (pc- 632) القادمة من بيجاسوس.

وجرى تمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY " بمعرفة مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

وجرى تشكيل لجنة من إدارة الأمن الجمركي لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب، وتبين وجود 41 شريط أقراص وكبسولات، بعدد 405 من أقراص وكبسولات عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل .

وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ( ١٦) لسنة 2021، لاتخاذ الإجراءات القانونية.