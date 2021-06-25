ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز والمقرر تنفيذها خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا إلى مستوى قياسي في ظل قلق التجار من نقص الإمدادات في ذلك الوقت الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود التدفئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز الهولندي تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل لليوم السادس على التوالي إلى 65ر31 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي إلى 26%.

وفي نفس الوقت، وصل مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنين في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.

وقالت بلومبرج إنه رغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وتراجعت الإمدادات القادمة من النرويج إلى باقي الدول الأوروبية بنحو 20%.

وقالت شركة ألفا إنيرجي للاستشارات في مجال الطاقة في تقرير نشر اليوم الخميس إن أفضل تفسير لمستويات أسعار عقود الشتاء للغاز في أوروبا المرتفعة يمكن أن يكون نقص الكميات المعروضة للبيع في ظل سعادة المنتجين بالأسعار المرتفعة التي ستعوض خسائرهم في العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.