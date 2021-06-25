وزير الكهرباء: ما أنجزناه خلال الأربع سنوات الماضية يماثل ضعفا ونصف الـ60 عاما التي سبقتها

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن النجاحات التي تحققت على مدار الفترات الماضية لا تعني عدم حدوث انقطاعات في التيار في بعض الفترات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الخميس: "أريد أن أكون أمينًا في النواحي العلمية.. هناك بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي"، لكنه شدد على أن هناك تحولًا غير مسبوق في إنتاج ونقل الطاقة.

وأضاف أن الدولة نفّذت جهودًا كبيرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل القوة الكهربائية، وذلك من خلال زيادة شبكات النقل بشكل كبير، موضحًا أن ما تم خلال السنوات الأربع الماضية يماثل ضعفًا ونصف لما تم إنجازه على مدار الـ60 عامًا التي سبقتها.

وأفاد الوزير بأن الدولة لا تزال تعاني من شبكات التوزيع، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبذل جهودًا ملموسة لمعالجة هذه الأزمة، علمًا بأن الوزارة أنفقت 36 مليار جنيه من أجل تحسين شبكات التوزيع خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أنه يتم إنشاء محولات جديدة مع تطوير الشبكات الموجودة على الأرض ورفع كفاءتها، غير أنها رأى أن هذا الملف لم يحقق نفس درجة الكفاءة والكمال التي تحققت في قطاعي الإنتاج ونقل الطاقة.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة في الكثير من القرى في إطار مبادرة حياة كريمة، متوقعًا أن تكلف المرحلة الأولى من هذه المشروعات نحو 25 مليار جنيه للكهرباء فقط، ما يعني أن قطاع الكهرباء في المبادرة يكلف 60 مليار جنيه.

وأشار إلى أن جهود الوزارة في هذا الصدد تشمل تحسين جميع شبكات الجهد المتوفر والمنخفض في القرى، والعمل على عزل الأسلاك وإنشاء أعمدة جديدة، بإجمالي محولات تصل إلى 12 ألف محول.