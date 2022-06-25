الأمن الأردني يحدد هوية قاتل إيمان إرشيد

شهدت اليوم الجمعة، قضية مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد بالرصاص داخل إحدى الجامعات الخاصة، تطورا جديدا، إذ أعلن الأمن الأردني تحديد هوية القاتل بعد يوم واحد من مقتلها.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد داخل إحدى الجامعات الخاصة، تمكن من تحديد هوية الجاني.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن إن القاتل خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

وأضاف أنه جرت مداهمة منزله ومواقع عدة لم يعثر عليه هناك وما زال البحث عنه جاريا.

وشدّد على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تم تحديد هويته، ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات، قد قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان إرشيد في جامعة العلوم التطبيقية" إلى حين اكتمال التحقيقات وإلقاء القبض على الجاني.

وقتلت طالبة كلية التمريض بعد إقدام مجهول بإطلاق 6 عيارات نارية تجاهها، إذ تم إسعافها للمستشفى وكانت حالتها سيئة.