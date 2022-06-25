أكد متحدث باسم الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية، أن إضراب عمال القطارات في البلاد سيستمر اليوم السبت بعد انتهاء المحادثات مع قادة النقابات دون اتفاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.

ويتواصل الإضراب لليوم الثالث خلال الأسبوع الجاري حيث تضغط نقابة العمال الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والنقل لتلبية مطالبها التي تشمل زيادة الأجور وحظر التسريح الإجباري للعمال والإبقاء على ظروف العمل الحالية.

تقول شركة "نتورك ريل" المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية إنها تسعى إلى التحديث والتعامل مع الانخفاض في أعداد الركاب حيث يعمل المزيد من الأشخاص في المنازل.