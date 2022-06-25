 لقاح كورونا.. تاج الدين: 60% من الفئات المستهدفة حصلت على الجرعتين الأولى والثانية - بوابة الشروق
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لقاح كورونا.. تاج الدين: 60% من الفئات المستهدفة حصلت على الجرعتين الأولى والثانية

أحمد علاء
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 2:19 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 2:19 ص


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الإقبال على الحصول على لقاح كورونا تحسن كثيرا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الدولة عملت على توفير كل أنواع اللقاحات وبكميات كبيرة.

وأشار إلى أن 60% من الفئات المستهدفة حصلت على الجرعتين الأولى والثانية، موضحًا أن 2.5 مليون مواطن حصلوا على الجرعة التنشيطية (التعزيزية).

وشدد تاج الدين، على أن اللقاح يعطي مناعة مجتمعية، موضحًا أنه سيتم تأجيل طرح الجرعة الرابعة لوقت لاحق.

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