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واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات تنفيذ العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، أن الوحدات المدافعة من مجموعة القوات الجنوبية، نجحت في صد 10 هجمات للعدو بمحيط باخموت في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكورديوموفكا وياغودنو وزاليزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا في جمهورية دونيتسك.

وأشارت إلى صد أربع هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك.

ولفتت إلى أن «خسائر العدو بلغت 430 عسكريًا أوكرانيًا، و11 ناقلة جند و7 مركبات و3 شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر دي- 30».

وقالت إن مدفعية مجموعة قوات «الغرب» دمرت نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف.

ونتيجة ذلك، حيدت القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا ودمرت شاحنتي «بيك أب».

وأضاف البيان أن «الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي التابع للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف».

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة القوات «المركز» 4 هجمات لأوكرانيا في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وكارمازينوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوجانسك.