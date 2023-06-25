تقارير: قوات فاجنر بدأت الانسحاب من روستوف أون دون

بدأت قوات المرتزقة الروسية "فاجنر" الإنسحاب ببطء من مدينة روستوف أون دون، الواقعة في جنوب غربي روسيا، والتي كانت القوات شبه العسكرية قد احتلتها في وقت سابق من يوم السبت.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الحكومية الروسية فإن عدة مركبات على متنها مقاتلي فاجنر غادرت مقر القيادة العسكرية الروسية في الجنوب مساء السبت.

ومع ذلك، ظلت مركبات ثقيلة ومركبات قتالية في مواقعها في بادئ الأمر عند بعض تقاطعات الطرق بالمدينة.

وقاد قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين تمردا قصيرا ضد القيادة العسكرية الروسية يوم السبت والذي شهد سيطرة قواته على روستوف أون دون والتقدم نحو موسكو. وعكس بريجوجين مساره مساء السبت وأعلن أنه أمر قواته بالعودة إلى معسكراتهم في أوكرانيا.