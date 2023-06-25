ألمانيا: حزب البديل اليميني المتطرف يتطلع للفوز في انتخابات محلية تحظى بمتابعة عن كثب

يأمل حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي الشعبوي اليميني المتطرف في الفوز بمنصب الحاكم لأول مرة في انتخابات الإعادة المحلية بولاية تورينجن شرقي البلاد اليوم الأحد.

وتأتي انتخابات حاكم دائرة زونيبرج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة، وسط حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على دعم متزايد في استطلاعات الرأي، التي أثارت مخاوف متزايدة بين المراقبين والسياسيين الرئيسيين من التحول اليميني في ألمانيا.

ويصنف حزب البديل من أجل ألمانيا في تورينجن وزعيمه المتشدد المثير للجدل بيورن هوكه، لدى جهاز الاستخبارات المحلي الألماني بأنهما متشددان من اليمين المتطرف.

ويتحدى مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا روبرت ستولمان حاكم الدائرة الحالي يورجن كوبر، وهو عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي من تيار يمين الوسط، وسيشغل الفائز منصبه على مدى السنوات الست المقبلة.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات قبل أسبوعين، تخلف ستولمان عن تحقيق فوز مباشر ببضع نقاط مئوية فقط.

وأثار الأداء القوي لمرشح البديل من أجل ألمانيا قلقا على مستوى البلاد، وقامت الأحزاب السياسية الأخرى، الإشتراكيون الديمقراطيون، والخضر، والديمقراطي الحر الليبرالي المؤيد لحرية السوق، واليسار اليساري المتطرف، جميعها بدعم كوبر، الرئيس الحالي للدائرة من التيار المحافظ.

ويحق لحوالي 48 ألف شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء "06:00 بتوقيت جرينتش إلى 16:00 بتوقيت جرينتش".