الكرملين: وقف الإجراءات العقابية ضد رئيس مجموعة فاجنر الروسية

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أعلن الكرملين أن الإجراءات العقابية الجنائية ضد قائد مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بسبب الانتفاضة المسلحة التي قامت بها ضد القيادة العسكرية الروسية، قد تم وقفها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن بريجوجين نفسه سيتوجه إلى بيلاروس، موضحا أنه لا ينبغي محاكمة مقاتلي مجموعة فاجنر في ضوء خدماتهم على الجبهة في أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات خاصة برئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أفاد بانه أقنع بريفوجين بالتخلي عن تمرده.

ولم يعلق بريجوجين نفسه على هذا الأمر.

وقبل ذلك بقليل أعلن أنه سيوقف زحف وحداته على العاصمة الروسية موسكو.

وقال في رسالة صوتية نشرها في موقعه الصحفي على تطبيق "تلجرام": "أرتالنا تستدير وتتجه نحو الاتجاه المعاكس للمخيمات".

وأضاف ، مبررا الانسحاب، أنه "لم ترق قطرة من دماء مقاتلينا، والآن هي اللحظة التي يمكن فيها إراقة الدماء"، لهذا السبب حان الوقت لقلب الاتجاه، بحسب رأيه.

رغم جهود مجموعة فاجنر العسكرية في الاستيلاء على مدينة باخموت في دونيتسك ظهر نزاع حول الكفاءات وإمدادات الذخيرة لعدة أشهر.