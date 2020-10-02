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مصرع أب وإصابة نجله في حادث تصادم بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:23 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:23 م
لقى أب مصرعه، فيما أُصيب نجله بكسر وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم سيارة بهما أعلى الطريق الإقليمي بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "خالد ع.م"، 48 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة، ونجله أحمد، 21 سنة، عامل، مصابًا باشتباه في وجود كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأب إثر تعرضهما لحادث صدمتهما سيارة أعلى كوبري غيتة بناحية الطريق الإقليمي بمركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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