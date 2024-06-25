الأمم المتحدة تطلق مبادئ عالمية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إنه يجب على شركات التكنولوجيا تحمل المسؤولية وتخفيف الضرر الذي يلحق بالمجتمع، وذلك أثناء إطلاقه مجموعة من المبادئ العالمية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

وتشكل المبادئ إطارا للعمل الدولي المنسق لجعل مساحات المعلومات أكثر أمانا وإنسانية، "وهي واحدة من أكثر المهام إلحاحا في عصرنا"، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في بيان.

وقالت الأمم المتحدة إن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وغيرها من المخاطر على النظام البيئي للمعلومات تؤجج الصراع وتهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوض الصحة العامة والعمل المناخي.

وأضاف: "يتم الآن تعزيز انتشارها من خلال الارتفاع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة بسهولة، مما يزيد من التهديد للمجموعات المستهدفة غالبا في مساحات المعلومات ، بما في ذلك الأطفال."

وقال جوتيريش إن المبادئ "ستمكن الأشخاص من المطالبة بحقوقهم".

وتابع: "وفي الوقت الذي يتعرض فيه مليارات الأشخاص للروايات الكاذبة والتشويهات والأكاذيب، ترسم هذه المبادئ طريقا واضحا للمضي قدما، وراسخ الجذور في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي".

وتدعو المبادئ الحكومات وشركات التكنولوجيا والمعلنين والصناعة إلى تحمل المسؤولية عن انتشار وتحقيق الدخل من المحتوى الذي يؤدي إلى الضرر.

وقالت الأمم المتحدة: "يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا ومطوري الذكاء الاصطناعي والمعلنين اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال وتمكينهم".

وتدعو المبادئ أيضا إلى إعلام حر ومستقل وحماية قوية للصحفيين والباحثين والمجتمع المدني.