 مندوب فلسطين بمجلس الأمن: أعداد شهدائنا بسجون الاحتلال 4 أضعاف المحبوسين المتوفين بمعتقل جوانتانامو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: أعداد شهدائنا بسجون الاحتلال 4 أضعاف المحبوسين المتوفين بمعتقل جوانتانامو


نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 8:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 8:38 م

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في كلمته بجلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء: «ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل». وأشار إلى أن من استشهد من الفلسطينيين نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يعادل أربعة أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.

ونوه بأن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «نحن أمة سجناء.. وما من أسرة فلسطينية واحدة ليس لديها سجين أو عدة سجناء داخل سجون الاحتلال».

وتابع: «أحثكم جميعا على الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الاستثمار في السلام».

وأكّد أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة.

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