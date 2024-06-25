سيناتور أمريكي: نتنياهو سيّس قضية الرهائن لمصالحه السياسية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، جاك ريد، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيَّس" قضية المحتجزين وقضايا أخرى من أجل مصالحه السياسة.

وأضاف ريد أن "نتنياهو فشل في تحقيق الإفراج عن الرهائن"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية أثارت أسئلة جدية بشأن قيادة نتنياهو، خاصة النتيجة النهائية لحرب غزة".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي يصر على أن يكون لدى نتنياهو هدف نهائي هو وجود سلطة بديلة لحماس تحكم غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان: "لا أثق في نتنياهو، وكل ما يفعله يهدف إلى تمديد بقائه في الحكم"، مضيفا: "سأعمل على تشكيل ائتلاف صهيوني، ونرحب بانضمام حزب الليكود إلينا لكن دون بنيامين نتنياهو".