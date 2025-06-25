رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بورشة عمل عقدها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور سهير مراد خبير أول بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور أيمن محرم استشاري إدارة المخلفات الصلبة، والسيدة مي مسلم مسئول المتابعة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، والوفد المرافق لهم.



وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة، وجامعة كفر الشيخ بمجال البيئة وإدارة المخلفات، بإشراف الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طارق عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الهدف من الزيارة هو عقد ورشة عمل عن دليل إدارة المخلفات الصلبة للجامعة، مشيراً إلى جامعة كفر الشيخ أول جامعة علي مستوي الجامعات المصرية تقوم بإعداد دليل إرشادي لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ؛ للتعريف بكيفية إدارة المخلفات والتعامل السليم معها داخل الجامعة.

وأكد أن البرنامج يسعى إلى تحسين البينة التحتية، وتقديم الدعم المؤسسي لحماية البيئة، والاستدامة المالية، ورفع الوعي البيئي.



من جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن ورشة العمل قد امتدت فعالياتها على مدار يومين وتناولت العديد من الجلسات حول مفهوم المخلفات الصلبة وتصنيفاتها، والإدارة المتكاملة البيئية للمخلفات الصلبة، وتحليل الوضع القائم لإدارة المخلفات الصلبة بالجامعة، ونماذج حديثة لإدارة المخلفات الصلبة، والنظام المقترح للإدارة البيئية للمخلفات الصلبة والنظافة العامة بالجامعة، ونماذج نظام مقترح للإدارة البيئية المخلفات الصلبة والنظافة العامة بالجامعة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بدأ في عام ٢٠١٥، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة في المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعي لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات في المحافظات المختلفة.

كما تم تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسي للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية.



فيما تم إدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة من جامعي قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات في مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.