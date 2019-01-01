دريسيل يفوز بذهبية سباق 100 متر حرة في بطولة العالم للسباحة

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حافظ السباح الأمريكي كايلب دريسيل على لقبه في سباق 100 متر حرة ببطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بعد منافسة شرسة من البطل الأولمبي الأسترالي كايل تشالمرز اليوم الخميس.

وانتهى حلم دريسيل غير المسبوق بالحصول على ثمانية ميداليات ذهبية في البطولة المقامة بكوريا الجنوبية، أمس الأربعاء بحصوله على الميدالية الفضية في سباق الزوجي المتنوع ولكنه عاد بقوة.

واستطاع دريسيل أن ينهي السباق في 96ر46 ثانية متفوقا على تشالمرز بفارق 12ر0 ثانية.

وعادل دريسيل رقم مايكل فيلبس بالحصول على سبع ميداليات في البطولة السباقة التي أقيمت قبل عامين في بودابست، ويمكن أن يفعل ذلك مجددا خاصة وأنه مازال أمامه منافسيتن في سباق 50 متر فراشة و4 x 100 حرة

وحصل الروسي فلاديسلاف جرينيف على الميدالية البرونزية متفوقا على الأمريكي بليك بيروني حيث أنهى السباحون الأربعة الأوائل السابق في زمن أقل من 49 ثانية.

وفي منافسات سباق 200 متر فراشة للسيدات، فازت المجرية بوجلاركا كاباش بالسباق في زمن بلغ دقيقتينو 78ر06 ثانية. ودفعت الأمريكية هالي فليكينجير للمركز الثاني بفارق 17ر0 ثانية، فيما فازت مواطنتها كاتي درابوت بالمركز الثالث بفارق 09ر0 ثانية.

وحصدت كاباس الميدالية الذهبية الثالثة للمجر بعدما سجل كريستوف ميلاك زمنا عالميا قياسيا جديدا في سباق 200 متر فراشة للرجال، وحصدت كاتينكا هوسوزو الميدالية الذهبية لسباق 200 متر فردي متنوع.