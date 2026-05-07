جيش لاتفيا: أضرار بخزانات نفط إثر تحطم طائرتين درون قادمتين من روسيا

قال جيش لاتفيا، صباح اليوم الخميس، إن طائرتين بدون طيار دخلتا أراضي البلاد، العضو في حلف شمال الأطلسي، من الأراضي الروسية وتحطمتا.

وذكر وزير الدفاع ‌اللاتفي آندريس سبرودس، لهيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية (إل.إس.إم) إن أوكرانيا هي التي أطلقت الطائرتين بدون طيار على الأرجح ضد أهداف في روسيا.

وأضاف أنه تم استدعاء طائرات عسكرية تابعة لبعثة الشرطة الجوية لقوات الحلف متعددة جنسيات في منطقة البلطيق إلى ⁠الموقع.

وأفادت الشرطة ورجال إطفاء، بأن أضرارا لحقت صباح اليوم الخميس، بأربعة خزانات نفط فارغة في منشأة تخزين في ريزكني على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود الروسية، وعثر في الموقع على حطام يحتمل أن يكون لطائرة مسيرة تحطمت.

وأخمد رجال الإطفاء، حريقا كان يشتعل على مساحة 30 مترا مربعا تقريبا في أحد الخزانات.

وأصدرت السلطات في لاتفيا، تحذيرات من الطائرات بدون طيار للسكان ‌على ⁠طول الحدود مع روسيا في الساعة 4:09 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، ونصحتهم بالبقاء في منازلهم.

وقالت البلدية، إن كل المدارس في ريزكني ستكون مغلقة اليوم الخميس.

وأصابت عدة طائرات بدون طيار أوكرانية ⁠طائشة لاتفيا ودولتين مجاورتين لها من الحلف، هما إستونيا وليتوانيا، في أواخر مارس.

واصطدمت إحداها بمدخنة في محطة كهرباء محلية، بينما تحطمت ⁠أخرى في بحيرة متجمدة وانفجرت.

ويعتقد أن أوكرانيا أطلقت الطائرات بدون طيار لقصف أهداف عسكرية في روسيا.

وقال وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث ⁠في أبريل، إن بلدانهم لم تسمح أبدا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي في شن هجمات بطائرات بدون طيار ضد أهداف في روسيا.