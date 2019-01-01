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رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تلتقي رئيس الوزراء البولندي

وارسو - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:43 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 7:43 ص
تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، في وقت لاحق، اليوم الخميس، برئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لمناقشة هيكل وبنامج وتشكيل المفوضية الجديدة.

وتهدف المحادثات إلى تناول الحقيبة التي سيتولاها مفوض بولندا في المفوضية الأوروبية.حيث تود بولندا الحصول على حقيبة في مجال الشؤون الاقتصادية أو الطاقة أو النقل أو الزراعة.

وبقدر ما تثير الأجندة السياسية للمفوضية الأوروبية الجديدة الاهتمام، تريد بولندا التركيز على إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2020 إلى 2027، وسياسة الاتحاد الأوروبي للمناخ، والتحول في مجال الطاقة، والسوق المشتركة والسياسة الدفاعية.

وتعد وارسو هي العاصمة الثانية، بعد باريس، التي تزورها رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة بعد فوزها بهذا المنصب الأسبوع الماضي. 

ومن المقرر أن تتولى فون دير لاين منصبها الجديد رسميا في أول نوفمبر المقبل.

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