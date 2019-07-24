احتل خبر خضوع النجمة اللبنانية ماجي بو غضن لعملية جراحة دقيقة؛ لإزالة ورم حميد في الرأس، صدارة موقع "تويتر"، وانتشرت صورة لها من داخل غرفتها في المستشفي وسط التفاف عدد من فناني لبنان حولها، وفور انتشار الخبر سارع عدد كبير من نجوم الفن بكتابة التغريدات معبرين عن حبهم وأمنياتهم لها بالشفاء العاجل.
وكانت النجمة إليسا من أوائل الفنانين المهنئين لـ "بو عضن" عن سلامتها، وتمنت لها الشفاء العاجل والعودة إلى محبيها بصحة جيدة، وغردت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: " انشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك، صلواتنا معك".
وكتب الممثل والكاتب طارق سويد، الذى تربطه بماجي علاقة صداقة قوية: "بدي أطلب منكن طلب ومن قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي لماغي بوغصن، ويبعتلا طاقة ايجابية وحب ويضوّيلا شمعة".
وتابع قائلاً: "ماغي أنت قوية ورح ترجعي أقوى وأجمل ونحن كلنا حدك ومنحبك".
وقامت الممثلة اللبنانية نهلة داوود بنشر صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بها وهى ممسكة بيد "بو غصن" داخل غرفتها بالمستشفي، وكتبت عليها: "كلنا عم نصليلك".
وغردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر، متمنية لها الشفاء العاجل، وكتبت قائلة: "سلامة قلبك، بتمنالك الشفاء العاجل والصحة الدايمة".
بينما غرد الممثل اللبناني وسام الصباغ، الذي شارك "بو غصن" بطولة مسلسلها الرمضاني الأخير "بروفا"، مطمئناً جمهورها على صحتها وأرفق صورة للورود التي أحضرها لها، وعلق عليها قائلاً: "أنا هلق عند ماغي، بتطمنّكن إنّا بخير ومشتاقتلكن".
ونشرت النجمة أروى مقطع فيديو، عبر حسابها على تويتر، لحلقة ماجي بو غصن من برنامجها "تحت السيطرة"، وعلقت عليه قائلة: "حبيبتي الجميلة طيبة القلب، الف حمد الله على سلامتك و ندعولك بسرعه التعافي و ترجعي لعائلتك و محبينك بصحة وعافية".
وكتبت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على تويتر قائلة: "إيمانك الكبير تغلب على مصاعب كتيرة، الحمد الله على السلامة حبيبة قلبي".
كما غردت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر قائلة: "دعواتنا لك انشالله بتقومي بالسلامة حبيبتي".
وفي السياق ذاته، طمأن الطبيب المشرف على علاج "بو غصن" عائلتها على وضعها الصحي، وأكد على أن حالتها تستلزم إبقائها فترة طويلة تحت المراقبة في غرفة العناية المركزة، وضرورة مكوثها فترة أطول في المنزل بعد خروجها من المستشفي.