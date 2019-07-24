احتل خبر خضوع النجمة اللبنانية ماجي بو غضن لعملية جراحة دقيقة؛ لإزالة ورم حميد في الرأس، صدارة موقع "تويتر"، وانتشرت صورة لها من داخل غرفتها في المستشفي وسط التفاف عدد من فناني لبنان حولها، وفور انتشار الخبر سارع عدد كبير من نجوم الفن بكتابة التغريدات معبرين عن حبهم وأمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

وكانت النجمة إليسا من أوائل الفنانين المهنئين لـ "بو عضن" عن سلامتها، وتمنت لها الشفاء العاجل والعودة إلى محبيها بصحة جيدة، وغردت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: " ‏انشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك، صلواتنا معك".

انشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك. صلواتنا معك @MaguyBouGhosn — Elissa (@elissakh) July 23, 2019

وكتب الممثل والكاتب طارق سويد، الذى تربطه بماجي علاقة صداقة قوية: "بدي أطلب منكن طلب ومن قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي لماغي بوغصن، ويبعتلا طاقة ايجابية وحب ويضوّيلا شمعة".

وتابع قائلاً: "ماغي أنت قوية ورح ترجعي أقوى وأجمل ونحن كلنا حدك ومنحبك".

بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن ، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة.. ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك و منحبك ❤️@MaguyBouGhosn — Tarek soueid (@Tareksoueid) July 23, 2019

وقامت الممثلة اللبنانية نهلة داوود بنشر صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بها وهى ممسكة بيد "بو غصن" داخل غرفتها بالمستشفي، وكتبت عليها: "كلنا عم نصليلك".

View this post on Instagram @maguyboughosn kilna 3am nsallilik🙏💖 A post shared by Nahla Daoud (@nahladaoud) on Jul 23, 2019 at 11:51pm PDT

وغردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر، متمنية لها الشفاء العاجل، وكتبت قائلة: "سلامة قلبك، بتمنالك الشفاء العاجل والصحة الدايمة".

سلامة قلبك @MaguyBouGhosn بتمنالك الشفاء العاجل والصحة الدايمة💕🌷 — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 24, 2019

بينما غرد الممثل اللبناني وسام الصباغ، الذي شارك "بو غصن" بطولة مسلسلها الرمضاني الأخير "بروفا"، مطمئناً جمهورها على صحتها وأرفق صورة للورود التي أحضرها لها، وعلق عليها قائلاً: "‏أنا هلق عند ماغي، بتطمنّكن إنّا بخير ومشتاقتلكن".

انا هلق عند ماغي ،، بتطمنّكن إنّا بخير ومشتاقتلكن ❤️❤️❤️@MaguyBouGhosn pic.twitter.com/f5RiWoDcJy — Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) July 24, 2019

ونشرت النجمة أروى مقطع فيديو، عبر حسابها على تويتر، لحلقة ماجي بو غصن من برنامجها "تحت السيطرة"، وعلقت عليه قائلة: "‏حبيبتي الجميلة طيبة القلب، الف حمد الله على سلامتك و ندعولك بسرعه التعافي و ترجعي لعائلتك و محبينك بصحة وعافية".

حبيبتي الجميله طيبه القلب@MaguyBouGhosn

الف حمدالله على سلامتك و ندعولك بسرعه التعافي و ترجعي لعائلتك و محبينك بصحه و عافيه pic.twitter.com/tC2MCa857C — اروى - Arwa (@ArwaOnline) July 24, 2019

وكتبت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏‎إيمانك الكبير تغلب على مصاعب كتيرة، الحمد الله على السلامة حبيبة قلبي".

@MaguyBouGhosn ايمانك الكبير تغلب على مصاعب كتيرة الحمدالله على السلامة حبيبة قلبي🙏❤❤❤ — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 24, 2019

كما غردت النجمة هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏‎دعواتنا لك انشالله بتقومي بالسلامة حبيبتي".

@MaguyBouGhosn

دعواتنا لك انشالله بتقومي بالسلامة حبيبتي🙏 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 24, 2019

وفي السياق ذاته، طمأن الطبيب المشرف على علاج "بو غصن" عائلتها على وضعها الصحي، وأكد على أن حالتها تستلزم إبقائها فترة طويلة تحت المراقبة في غرفة العناية المركزة، وضرورة مكوثها فترة أطول في المنزل بعد خروجها من المستشفي.