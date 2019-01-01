سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى في اتجاه بحر الشرق

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخين قصيري المدى بالقرب من بلدة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي في البحر الشرقي، حسبما قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وجاء الحادث وسط حالة من الغموض المتزايد بشأن آفاق المحادثات على مستوى العمل التي اتفق على عقدها قريبا قائدا كوريا الشمالية والولايات المتحدة عندما التقيا على الحدود بين الكوريتين في الشهر الماضي.

وذكرت هيئة الأركان،أن بيونج ينانج أطلقت صاروخا قصير المدى الساعة0534 صباحا بالتوقيت المحلي والآخر الساعة0557 صباحا، من بلدة وونسان في اتجاه البحر الشرقي/ والمعروف أيضا ببحر اليابان، وحلقا لمسافة 430 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حال إطلاق صواريخ إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

وقالت، إن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لمعرفة ما أطلقته كوريا الشمالية بالضبط".

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي ياباني- لم تذكر اسمه- قوله إن "الصاروخين" سقطا في البحر قبل أن يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولا يشكلان أي تهديد أمني.

وكان آخر اختبار للأسلحة أجرته كوريا الشمالية في أوائل أيار/مايو الماضي.

وجاء هذا الإطلاق في الوقت الذي تجري فيه كوريا الشمالية محادثات مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات على مستوى العمل بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.