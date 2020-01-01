إنارة «ممشى أهل مصر» بمدينة الطور تمهيدًا لافتتاحه

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، الأنوار على ممشى أهل مصر استعدادًا لافتتاحه في بداية الشهر المقبل.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إطلاق التيار الكهربائي لإضاءة الممشى بالكامل، كبث تجريبي تمهيدًا لافتتاحه، ومن المقرر أن يستقبل الممشى المواطنين، وزائري المدينة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أنه جرى وضع مخططًا فنيًا وهندسيًا لتطوير منطقة شاطئ القمر بالكامل وتحويلها إلى ممشى عالمي، إضافة إلى تطوير منطقة الكورنيش بطول مسار شاطئ البحر، بداية من الشاطئ العام الجديد حتي قرية الجبيل، مع توفير مشروعات خدمية للشباب متناهية الصغر مثل كفيتريات وأكشاك بشكل حضاري، وأماكن للجلوس وبرجولات بتكلفة تتخطى 150 مليون جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة الطور تملك مساحات كبيرو من الشواطئ، وكان لزامًا علينا أن نعظم الاستفادة منها سياحيًا و وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين وأطلق عليه ممشى " أهل مصر"، بطول كيلو و30 مترًا، وبتكلفة تتعدى 10 ملايين جنيه.