مسؤول يمني يدعو قطر إلى مراجعة مواقفها تجاه الملف بلاده

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دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، حكومة قطر "لمراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي".

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"،"‏‏السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

وأضاف "‏اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع الكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية، وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بازمات جانبية وقضايا ثانوية".

وأوضح الإرياني، أن مضمون خطاب تلك المواقع والفضائيات السياسي والإعلامي لم يختلف"عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران".

وتابع:"مؤسف أن تقف قطر بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والاجماع والامن العربي المشترك وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في ايران".

واعتبر الإرياني أن هذه الخدمات تأتي"من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية".

ودعا المسؤول الحكومي حكومة قطر إلى" عدم التنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته، وهو يتصدر اليوم معركة التصدى للمشروع التوسعي الايراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء".