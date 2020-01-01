تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1443 حالة مؤكدة، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبينت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا، أنه بعد إجراء 1457 تحليلا مخبريا، من بينها 53 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، فقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، من بينهم 18 حالة إصابة جديدة، منها حالتان إصابة محلية، و16 حالة وافدة، و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ويتوزع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس بين، 1133 حالة شفاء، و50 حالة وفاة، و260 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وفق ما أكدته الوزارة.