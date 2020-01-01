بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في تهيئة مسجد نمرة، أحد أبرز معالم مشعر عرفات؛ استعدادًا لموسم الحج.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، تم تنفيذ مشروع لمعالجة أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد نمرة، بالإضافة إلى فرض أكثر من 110 آلاف متر مربع من السجاد الفاخر بداخله، وتزويد المسجد بكاميرات مراقبة وشاشات تفاعلية إرشادية للحجاج والمعقمات وأدوات النظافة.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الحجاج وصحتهم.

كما أسندت المسجد لشركة متخصصة في مجال التعقيم والنظافة تعمل على مدار الساعة منذ بداية شهر ذي الحجة، إلى جانب تحديد مسارات للدخول والخروج وتقسيم المسجد لتفويج الحجاج وتنظيم حركتهم وتحديد مواقع جلوسهم للصلاة، مع مراعاة تحقيق التباعد بمسافة مترين بين كل حاج وآخر من خلال وضع ملصقات تحدد مواضع الصلاة.