 العاصفة «هانا» تجبر سكان جنوبي تكساس على إخلاء منازلهم - بوابة الشروق
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العاصفة «هانا» تجبر سكان جنوبي تكساس على إخلاء منازلهم

وكالات:
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 12:32 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 12:32 م

حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم، مع اقتراب العاصفة "هانا".

وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية "هانا" هطول أمطار غزيرة اليوم السبت وغدا الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

وازادت قوة العاصفة هانا، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس اليوم السبت كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك. كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

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