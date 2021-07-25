تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قاتل الراقصة الأجنبية بمنطقة التجمع الأول.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها ( حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).

وبعد جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول ، ومقيمة بمنطقة الزمالك.

بإستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وألقت القوات القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما استدرجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل".

وعندما شكت المجني عليها في المتهم حاولت الإنصراف إلا أنه تعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.