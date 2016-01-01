تأهل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو إلى دور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقدم عبد الرحمن وائل المصنف ثاني عشر مباراة كبيرة أمام الإسباني خافيير بيريز بطل أوروبا والمصنف الخامس أولمبيا وهزمه 22-220 ليتأهل للدور ربع النهائي في وزن68 كجم.

ويلعب عبد الرحمن في السابعة والنصف صباحا مع البوسني نيزداد هوسيك في ربع النهائي.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية، وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أولمبية للرجال ومثلهم للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.

ويقام يوم 24 يوليو منافسات وزن -49 كجم للسيدات و-58 كجم للرجال، وفي يوم 25 يوليو منافسات -57 كجم للسيدات و-68 كجم للرجال، ويوم 26 يوليو موازين -67 كجم للسيدات و-80 كجم للرجال، وتختتم منافسات التايكوندو يوم 27 يوليو بموازين +67 كجم للسيدات و+80 كجم للرجال.

ويشارك التايكوندو المصري في دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.