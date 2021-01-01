محاكم دبي تدشن خدمة الكاتب العدل الذكي والإلكتروني

دشنت محاكم دبي في الإمارات خدمة "الكاتب العدل الذكي والإلكتروني" ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد أن هذه الخدمة تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية وهو الأمر الذي يترجم التوجهات في التحول نحو حكومة ذكية سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.



وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي حرص محاكم دبي على إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم وذلك عبر تيسير الخدمات لهم من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية.



من جانبه ، أوضح القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي أن "خدمة الكاتب العدل الذكي والإلكتروني" تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها .



ووفق السبوسي ، تشمل الخدمة المؤتمتة بالكامل على مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الحضور الإفتراضي أو الشخصي إن تطلب الأمر ، والتوقيع إلكترونيا واستلام المحرر المصدق حيث تتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً من خلال أي جهاز إلكتروني.