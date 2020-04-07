يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الأرجنتيني في التاسعة والنصف من صباح اليوم، على ملعب سابورو دوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق تعادلا ثمينا أمام إسبانيا بطل أوروبا دون أهداف في لقاء الجولة الأولى، بينما يدخل المنتخب الأرجنتيني مباراة اليوم بمعنويات أقل وبحماس أكبر من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام أستراليا.

ويحتل المنتخب الوطني قبل مباراة اليوم، المركز الثاني رفقة منتخب إسبانيا برصيد نقطة واحدة، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط، وتأتي الأرجنتين في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفاجأ المنتخب الأرجنتيني الجميع بظهور باهت أمام أستراليا وتلقى الهزيمة بنتيجة 2-0 في الجولة الاولى يوم الخميس الماضي.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على الأرجنتين من أجل المنافسة بقوة على اقتناص إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية، بينما يتشبث راقصو التانجو بالانتصار خوفا من الخروج المبكر.

وأظهر المنتخب الوطني صلابة واضحة في المستطيل الأخضر خلال لقاء إسبانيا سواء على المستوى البدني أو التكتيكي، وخرج بشباك نظيفة أمام إسبانيا في لقاء الجولة الأولى وهو ما قاد الفراعنة لاقتناص نقطة ثمينة من أنياب الماتادور.

لكن التحفظ الدفاعي للمدرب شوقي غريب قد يتغير في ظل البحث عن تسجيل أهداف في مرمى الأرجنتين لحصد الفوز الأول.

وتابع شوقي غريب مدرب الفراعنة مباراة الأرجنتين وأستراليا بالجولة الأولى من المعلب للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى منتخب راقصو التانجو.

وشدد غريب على أن المنتخب الأرجنتيني سيسعى بكل قوة لتعويض خسارته أمام المنتخب الأسترالي في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل المباراة أكثر صعوبة.

وأوضح أن منتخب مصر جاهز لخوض المواجهة القادمة ضد الأرجنتين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرك جيدا أن المنافس سيبحث عن تعويض خسارته في الجولة الأولى.

ويعول المنتخب الأولمبي على صلابته الدفاعية في ظل تألق الثلاثي أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأسامة جلال، إلى جانب لاعب الارتكاز أكرم توفيق لكن سيكون هجوم الفراعنة أمام اختبار حاسم وحقيقي لإظهار قدراته.

وسيعتمد غريب على قوة الجناحين طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي مع استغلال انطلاقات الظهيرين كريم العراقي يمينا وأحمد أبو الفتوح يسارا فيما يقود أحمد ياسر ريان الهجوم.

في المقابل، لم يظهر المنتخب الأرجنتيني بالمستوى المتوقع خاصة أن راقصي التانجو سبق وحققوا ذهبية الأولمبياد في 2004 و2008 بخلاف الحصول على فضية دورة 1996 بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وتعرض منتخب الأرجنتين لضربة قوية بعد طرد لاعبه فرانسيسكو أورتيجا خلال لقاء أستراليا، مما أسهم بشكل كبير في الخسارة أمام أستراليا 2-0 بحسب تصريحات المدرب فرناندو باتيستا لوسائل الإعلام عقب اللقاء.

وأشار باتيستا إلى أن منتخب الأرجنتين مطالب بالتحلي بالهدوء والعودة للأداء المتوقع منهم والاستعداد بقوة لمواجهة مصر.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في عودة لاعبه الموهوب أليكسيس ماك أليستر إلى مستواه المعهود في مباراة مصر وهو أخطر أوراق راقصي التانجو هجوميا بجانب فرناندو فينزويلا الذي يلعب في نادي فاماليكاو البرتغالي وأودلفو جايش مهاجم سسكا موسكو الروسي.

وفي باقي مباريات اليوم، تلتقي نيوزيلندا مع الهندوراس في العاشرة صباحًا، وفي نفس التوقيت تواجه فرنسا منتخب جنوب إفريقيا، وتلعب البرازيل مع كوت ديفوار في العاشرة والنصف صباحًا، وأستراليا مع إسبانيا في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، فيما تقام مباراتين في الواحدة ظهرًا حيثت تلتقي اليابان مع المكسيك وكوريا الجنوبية مع رومانيا وأخيرًا تلتقي السعودية مع ألمانيا في الواحدة والنصف ظهرًا.