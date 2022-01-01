فرنسا: إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 13 إقليما بسبب موجة الحر

أعلنت هيئة الأحوال الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية في 13 إقليما بسبب موجة الحر، التي ضربت فرنسا منذ عدة أيام في جنوب شرق البلاد .

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في " الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن حالة الطوارئ تشمل الأقاليم التالية وهم "ألب البروفنس العليا" و"الألب البحرية" و"الأرديش" و"بوش دي رون" و" دروم" و"جارد" و"هيرول" و"إزار" و"سافوا" و"سافوا العليا" و"فار" و"فوكلوز".

وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة ستتراوح اليوم الاثنين، ما بين 35 و 38 درجة في جنوب شرق البلاد حيث من المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء.