أستاذ بالقومي للبحوث الفلكية: الزلزال المسجل بالقرب من رفح لم يسبب أية آثار تدميرية

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع، اليوم الثلاثاء، بالقرب من رفح، متوسط القوة، مشيرًا إلى أن قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القاطنين بالمناطق المحيطة بمركز الزلزال الواقع في تركيا شعروا بالهزة، نافيًا تسببه في آثار تدميرية أو خسائر بالأراضي المصرية على الإطلاق.



وأكد أن الطقس بشكل عام لا يؤثر على حدوث الزلازل، موضحًا أن الزلازل تقع وفقًا لنظرية التيارات الحاملة؛ التي تتسبب في تباعد الصفائح التكتونية عن بعضها، وارتطامها في الناحية العكسية.



وبسؤاله عن إمكانية وقوع زلازل قوية أخرى في الفترة المقبلة، عقب: «لو أجبت بالإيجاب فأنا لست صادقًا، ولو قلت لا فأنا لست صادقًا أيضًا، فالتنبؤ بالزلازل يجب أن يكون بناء على أسس علمية».



وعن توقعات العالم الهولندي بإمكانية وقوع زلازل في المنطقة خلال الفترة ما بين 26 إلى 29 يوليو، تساءل: «لماذا لم يتنبأ بزلزال أمريكا الذي وقع منذ أيام؟ وما الأساس العلمي الذي يسير وفقًا له؟».



وأشار إلى أن الجمهور لم يعد متجاوبًا بصورة كبيرة مع تنبؤات العالم الهولندي؛ لأنها لم تتحقق في العديد من المرات، معقبًا: «تنبأ بحدوث زلزال مدمر يوم 8 مارس والناس عاشت في رعب، هو عامل قلق على الفاضي في منطقتنا فقط، والحمد لله الناس أصبح عندها وعي».



وأعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، رصدت زلزال بالقرب من رفح، وكان الزلزال على بعد 730 كيلو متر شمال رفح.



وأضافت مركز البحوث الفلكية، أن الزلزال بالقرب من رفح كانت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر على عمق 17.5 كم، ‏ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح.